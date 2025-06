RFV Niccolò Cannone: "Per la Fiorentina vorrei Pioli. Stagione ok ma vinto nulla"

Niccolò Cannone, giocatore della Benetton Treviso e dell'Italia del Rugby, oltre che grande tifoso della Fiorentina, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante il 'Viola weekend' facendo un bilancio sulla sua stagione: "Il campionato non è andato come volevamo, non raggiungendo il playoff anche se di poco. Quest'anno per l'Italrugby non è stato un grande anno ma comunque abbiamo ottenuto una vittoria al Sei Nazioni. Speriamo di fare ancora meglio".

E della Fiorentina cosa ne pensa?

"Verrebbe da dire che è stata un'annata positiva ma anche quest'anno non s'è vinto nulla… Girano un po' le scatole per quello, poi sono arrivate le dimissioni di Palladino. Mi è dispiaciuto ma mi è parso giusto perché da atleta so che se qualcosa si rompe è giusto interrompere i rapporti. Basti vedere cosa è successo con Luciano Spalletti".

Che nome vorrebbe come allenatore della Fiorentina?

"Io personalmente voto Pioli per quello che ha fatto il Milan. Ma sarei contento anche se andasse ad allenare l'Italia, sarò sincero".