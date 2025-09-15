RFV Contratto: "C'è da lavorare sulla difesa. Dzeko? Piccoli offre maggiori garanzie"

Renzo Contratto, ex viola dal 1980 al 1988, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio" partendo dall'analisi della prestazione della squadra di mister Pioli contro il Napoli: "Spero sia stata solo una brutta partita, interpretata male, nella quale la Fiorentina ha iniziato a giocare solo dopo il terzo goal. Spero si riparta dagli ultimi quindici minuti".

Si è deciso di ripartire dalla difesa a 3, ma gli interpreti possono essere l'ideale per questo tipo di difesa?

"Per quanto riguarda Comuzzo, generalmente, la stagione successiva all'esordio, che deve essere quella della conferma, è quella più importante. In questo momento il suo rendimento è al di sotto delle aspettative e di quello che aveva fatto vedere la scorsa stagione. Quindi probabilmente il ragazzo dovrà lavorare molto su se stesso per cercare di riprendersi. In questo momento è un giocatore che ha bisogno di tempo. Nell'ultima partita, inoltre, non mi è piaciuto nemmeno Pongracic, che, andando spesso a contatto con Holjund, ha trovato delle difficoltà, vista l'evidente differenza di motore. Per me, a partire da Ranieri, che è il veterano della difesa, c'è bisogno di una crescita in questo reparto, perché quello che si è visto fino ad adesso non è abbastanza per vedere una Fiorentina ai livelli che tutti speriamo".

Come ci si riprende dagli errori? Pioli dovrebbe dare una pausa a Comuzzo oppure continuare a farlo giocare?

"Io penso che l'allenatore abbia il dovere di far giocare sempre quelli che lui ritiene siano i migliori. Quindi sta a lui fare le valutazioni fisiche, tecniche e psicologiche in funzione anche degli avversari che si andrà a incontrare. E' ovvio che l'allenatore deve cercare di tutelare e stimolare quello che è un giocatore patrimonio della società. Sta a lui fare il lavoro settimanale nella maniera più giusta e corretta rispetto alle condizioni fisiche e psicologiche del ragazzo".

Pensando a freddo al mercato estivo, la Fiorentina è più forte dell'anno scorso?

"Questa Fiorentina, con il mercato che ha fatto, dovrebbe essere più forte. Io mi faccio delle domande sulla condizione fisica di Dzeko, che, nella partita contro il Napoli, è parsa molto approssimativa. Penso che, in questo momento, Piccoli possa dare maggiori garanzie".

