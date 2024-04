COIS A RFV, Stasera meglio Duncan che Arthur

FirenzeViola.it

Sandro Cois, attualmente tecnico dell'Under 17 del Pisa, vincitore della Coppa Italia del '96 con la Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante Viola AmoreMio, partendo proprio da quel successo del '96 nella doppia finale proprio con l'Atalanta: "I ricordi di quella cavalcata sono stupendi. Il ritorno al Franchi di notte, con lo stadio pieno, fu incredibile. Per quanto riguarda stasera sarà una gara difficile, l'Atalanta è una super-squadra, pressa a uomo ed è in un ottimo momento di forma".

Che centrocampo sceglierebbe? Rilancerebbe Arthur stasera?

"Arthur se sta bene è un calciatore utilissimo nel possesso. Ma, pensando a una gara fisica, ci rinuncerei e farei giocare Mandragora e Duncan, con magari Bonaventura davanti. Rinforzare il centrocampo per poi magari inserire Arthur nella ripresa. La metterei più sul piano fisico perché loro partiranno forte".

Come giudica Belotti in questi primi mesi in viola?

"Belotti ha sempre dimostrato di essere un bomber, la Fiorentina l'ha preso per quello. Sul piano dell'impegno non gli si può dire niente, poi speriamo che stasera finalmente si sblocchi. Secondo me con questo modulo Beltran è perfetto per giocare sottopunta, la valutazione che ha fatto su di lui Italiano mi piace e la condivido".

Cosa si aspetta dalla partita di Nico Gonzalez?

"A Nico manca solo la continuità. Poi è un giocatore straordinario, anche e soprattutto di testa e nei duelli in area. Spero che dimostri il suo valore già da stasera".

QUI IL PODCAST INTEGRALE