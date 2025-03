RFV Claudio Onofri su Gudmundsson: "Ha ritrovato la condizione, adesso fa la differenza"

vedi letture

Claudio Onofri, ex calciatore e opinionista, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare della situazione attuale della Fiorentina: "La Fiorentina è in ripresa, Gudmundsson sta ritrovando la forma e sta tornando a mostrare la qualità viste a Genova, ogni giocatore ha bisogno di tempo, sembra abbia finalmente ritrovato la forma. L'islandese è un giocatore forte sia nello stretto che a campo aperto, ho sempre creduto in lui ed ero sicuro che piano piano avrebbe dimostrato il suo valore, è un giocatore che fa la differenza".

Che ruolo deve ricoprire Gudmundsson?

"Palladino ha capito che è una seconda punta e adesso lo sta valorizzando nel 3-5-2, sta al giocatore trovare la posizione giusta in campo. Al Genoa ogni tanto giocava esterno a sinistra e non era libero di fare ciò che voleva".

Ne vede tante di coppie forti come Kean e Gudmundson?

"Io credo che questa sia tra le 4 coppie gol più forti, esclusa la coppia Lautaro-Thuram se la giocano con tutti".

Cosa ne pensa di Mandragora?

"Quando era giovane già a Genova si vedeva che era buon giocatore, è sempre molto attento e si sta rilevando un grande valore aggiunto per questa Fiorentina".

Chi farebbe giocare in nazionale, Kean o Retegui?

"D'istinto attualmente direi Retegui, Kean ti da una mano in tutte le fasi della partita, sono ancora entrambi giovani ed hanno margini di crescita".

Ascolta l'intervista nel podcast