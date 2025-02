RFV Claudio Nassi su Firenze: "Piazza ideale. Quando va male tutti si stringono attorno alla viola"

Claudio Nassi, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato così del momento della Fiorentina a Radio FirenzeViola, nel corso di "Garrisca al Vento": "L'allenatore non va in campo. Un mio calciatore una volta mi disse che quando fischia l'arbitro le partite le decidiamo noi. Un allenatore non le vince le partite, le può solo perdere. Va solo aiutato quindi perché la sostituzione del tecnico è un momento difficile Ripeto non determina però l'allenatore vanno cercate anche altre cose".

Lei come valuta la comunicazione del club?

"Penso che una società dipenda dal presidente. Lui è insostituibile. Poi ci sono società, squadra e infine l'allenatore. Ci deve essere unione. Il calcio è una cosa piuttosto complessa e se non sei sempre a tavoletta è dura che tu possa ottenere risultati. Le partite più difficili sono quelle che ti fanno dormire la notte, come diceva Bearzot, mai sottovalutare niente. Ci sono partite che si preparono da sole mentre altre sembrano facili e non lo sono. A Verona è successo questo, evidentemente non è stata preparata al meglio durante la settimana. Ci vuole una società forte per ottenere risultati".

Firenze è troppo critica?

"No. Firenze è una piazza ideale perché sono tutti tifosi viola. Qualche problema ci può essere quando la squadra va bene. Quando va male tutti si stringono attorno alla Fiorentina".

