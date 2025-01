Claudio Merlo dubbioso su Zaniolo: "A che serve un calciatore che può dividere?"

L'ex centrocampista viola, Claudio Merlo, si è così espresso a "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola del mercato della Fiorentina: "Non mi aspetto più niente, facciamo le cose troppo tardi. Fagioli è un buon giocatore nel caso, ma Zaniolo è un punto interrogativo. Servono giocatori che non compromettano l'equilibrio dello spogliatoio, che non lo dividano".

Zaniolo può essere una turbativa?

"Sì, quando un giocatore cambia sempre squadra vuol dire che c'è qualcosa che non va. Era un gran calciatore, piano si è spento: possibile che da noi viene sempre chi si spegne?".

Anche Kean era una scommessa...

"Però nel suo caso serviva un giocatore con quelle caratteristiche, che segnasse. Mentre Zaniolo è grosso punto interrogativo. Se Palladino gli ha telefonato dicendogli che lo avrebbero messo al centro del progetto può anche andar bene. Ma non lo so se lo vuole...".

