CIVOLI A RFV, Viola hanno le capacità di far male all'Inter

Il giornalista Marco Civoli ha parlato a "Viola Amore Mio", in onda su Radio FirenzeViola, del momento attuale in casa Fiorentina: "In questo momento c'è una situazione particolare in campionato. Fiorentina-Inter riveste un valore enorme, i viola hanno le capacità per far male ai campioni d'Italia. Quella di Palladino è una squadra in grande salute ed è lecito sognare, senza paura".

La Fiorentina non subisce gol in trasferta da quattro gare di fila in Serie A.

"Riflettevo sul fatto che De Gea arrivava da un periodo di pausa e quindi era una scommessa. Così come lo era Kean, arrivando da un periodo in cui non aveva identità. Lo stesso Adli, Bove, Cataldi.Poi c'è Comuzzo che è una grande scommessa, e fa una coppia perfetta con Ranieri. Il mix messo insieme da Palladino sta dando grandi risultati".

Se deve scegliere fra Kean e Thuram, parlando di domenica, chi preferisce?

"Personalmente, toccando i valori generali, scelto il francese. Ma Kean vede la porta alla grande. Sarà una bella sfida a distanza. L'ex Juventus adesso è messo nella condizione di sentirsi leader là davanti e di segnare".

