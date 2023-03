CIULLINI A RFV, Recupero e partite saranno allenamento

FirenzeViola.it

Alessandro Ciullini, preparatore atletico fiorentino con esperienza di lungo corso, ha parlato così a Radio Firenzeviola dell'aspetto fisico legato alla Fiorentina: "Penso che non ci sia altra soluzione ad allenarsi giocando. La Fiorentina ha un calendario che la vede in campo ogni tre giorni, tempo per allenarsi non c'è: il giorno prima prepari la partita, quello dopo recuperi. E un recupero completo non c'è prima di 48 ore. Ok il turnover ma non si può fare altrimenti".

La Fiorentina ora corre rispetto ad inizio stagione.

"Nel calcio ci sono cose inspiegabili, io ne parlavo all'inizio quando si segnalavano i problemi ma il problema è che non c'è niente di certo. A volte l'entusiasmo e la fiducia nei propri mezzi, ora non si vedono più le facce afflitte che si vedevano prima. Qualche giocatore forse prima era un po' contrariato ma con le vittorie torna tutto".

Quanto diventa fondamentale recuperare?

"Il riposo fa parte dell'allenamento. Negli ultimi anni con le ricerche sono stati trovati metodi per recuperare prima, l'importante è che non ci siano infortuni. Mi permetto di dire che quando leggo i presidenti di categorie più basse si arrabbiano su quanto si allena la propria squadra: non è quello che fa la differenza. Ci sono momenti in cui bastano 50 minuti, altri 100: quello del calciatore è un lavoro strano".