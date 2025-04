RFV Cinquini su Palladino: "Atteggiamenti troppo signorili. Gli manca empatia"

L'ex dirigente della Fiorentina, Oreste Cinquini, ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Viola Amore Mio":

"Bisogna fare i complimenti perché raggiungere la semifinale per tre anni di fila non è facile. Si evidenzia però il problema che quando la Fiorentina gioca con compagini non blasonate va in difficoltà, sarà per una questione psicologica. Bisogna ringraziare un fantastico Kean. è da ammirare anche Commisso, che ha detto che ci parlerà e che proverà a trattenerlo, ma bisogna guardare in faccia alla realtà perché siamo comunque la Fiorentina che ha anche uno stadio in costruzione e questo condiziona molto. Dispiace invece per la Lazio, soprattutto per la questione del ranking".

Ieri tanti gol annullati su fuorigioco...

"La Fiorentina cerca sempre sulla linea e cerca la verticalizzazione. Poi col fuorigioco di oggi si rischia sempre. In partite come ieri può sembrare che siano troppe le situazioni di fuorigioco, ma l'attacco alla profondità è una delle armi migliori di Kean e va sfruttata: il rischio fa parte del gioco".

Questione Kean, crede che con una Fiorentina che potrebbe tagliare traguardi importanti possa rimanere?

"Se la Fiorentina non si qualifica in Europa, e ci sta, con il numero di contendenti che è aumentato, è giusto sottolineare che è encomiabile lo sforzo che sta facendo Commisso per la Fiorentina. Quando è stata fissata la clausola di 52 milioni era impensabile che qualcuno potesse volere Kean per quella cifra...Commisso può parlare con Kean però se arriva una squadra, magari come il Tottenham o altri club inglese, è difficile trattenerlo, soprattutto se poi arriva una squadra che fa la Champions. Anche ieri sera ha fatto un gol splendido, adesso che si è messo apposto con la testa è tutto un altro giocatore".

Un parere su Palladino, sembra che non sia all'altezza, che ne pensa?

"Il problema di Palladino potrebbe essere l'empatia, nel senso che non riesce a entrare in sintonia con il popolo viola. A mio parere ha un atteggiamento un po' troppo signorile. Commisso ha sempre difeso tutti, e se dice che Palladino non è in discussione è così, in quanto è un uomo serio. Anche Palladino ha contribuito a questa annata, c'è da capire se è sufficiente oppure ancora di più".

