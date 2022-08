CINQUINI A RFV, Jovic-Cabral non può coesistere

L'ex dirigente della Fiorentina Oreste Cinquini è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare di mercato e di aspettative per la prossima stagione: "Perdere Milenkovic adesso sarebbe dura, ma credo che la Fiorentina avrà già in mano alcune alternative. Adesso la Fiorentina deve cercare di valutare i giocatori in rosa, soprattutto i nuovi come Mandragora, Jovic, Gollini e Dodò. Sulla rosa non posso dire adesso cosa manca, bisogna aspettare il preliminare di Conference League per capire se ci sarà la necessità di aggiungere qualcosa. Credo che comunque Italiano voglia ritoccare la squadra in caso di passaggio del turno. Bisogna avere pazienza sul mercato, ci saranno esuberi importanti anche a campionato inoltrato e ci sta di trovare un calciatore importante nelle prossime settimane. In generale, per il mercato fatto, la Fiorentina la posizionerei subito dietro alle 4-5 big che penso abbiano ancora qualcosa in più. Se i viola confermassero quanto fatto anno scorso sarebbe comunque una buona stagione, magari riuscendo ad arrivare in Europa League.

Jovic-Cabral? L'anno scorso la Fiorentina con Cabral ha fatto un investimento importante ma il calciatore non si è ambientato con velocità. Adesso ha preso un giocatore che anni fa era considerato tra i migliori giovani ma anche lui ora va rivitalizzato. Non credo possano coesistere, almeno non dal primo minuto. Poi vedremo se il tecnico riuscirà a inventare una formula per comprendere entrambi nel proprio attacco.

Gli esterni? La Fiorentina ne ha di importanti. Chiaro che se Italiano come penso confermerà il 4-3-3 bisognerà che Sottil, Ikoné e Nico garantiscano un numero di gol cospicuo. Soprattutto gli ultimi due, che sono stati investimenti importanti, devono fare di più".