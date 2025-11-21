RFV Cecconi duro: "Nella Fiorentina ci sono dei giocatori sopravvalutati"

Luca Cecconi, allenatore ed ex attaccante della Fiorentina dal 1984-85, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando del suo gol ai danni della Juventus e di cosa si aspetta dalla partita di sabato: "Ricordo tutto. Era aprile e non vivevamo un bel periodo, nonostante la squadra costruita per vincere, già dopo poco nacquero dei problemi e non si fece bene. L'Anderlecht ci aveva eliminato dall’Europa e c'era l'idea che avremmo perso anche contro la Juventus, che segnò nei primi minuti, poi per fortuna dopo poco riuscii a pareggiare e nel secondo tempo Passarella ci fece vincere".

Vede delle similitudini con la squadra di adesso?

"No non le vedo. C'è troppa differenza in tante cose. Nel 1985 la squadra era fatta per lottare, per vincere e c’erano grandi giocatori di rilievo per vincere, invece la Fiorentina di quest'anno è una squadra più modesta, dove si erano create aspettative forse troppo grandi".

Dove avrebbe collocato la Fiorentina all'inizio del campionato?

"Io non avevo belle sensazioni, perché la squadra è stata costruita male sul piano tattico e poi perché ci sono dei giocatori sopravvalutati. Ci sono troppi centravanti e nessun attaccante esterno, non c'è nessuna sottopunta adatta a giocare con un centravanti e a centrocampo non ci sono dei giocatori adatti per il gioco della Fiorentina".

Cosa si aspetta da questa partita?

"Non la vedo a pronostico unico. La partita con la Juventus offre ai viola una motivazione in più. La Fiorentina giocherà di rimessa, date le intenzioni offensive e di dominio di Spalletti. Adesso però la Juventus non è organizzata benissimo, quindi penso che la Fiorentina avrà delle chance".

