CECCARELLI A RFV, Zaniolo-Viola occasione per entrambi. Milenkovic difensore su cui puntare per il futuro

L'ex calciatore viola, ed ex compagno di squadra di Zaniolo ai tempi dell'Entella, Luca Ceccarelli è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si Compra" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire da un giudizio sul triennio di Italiano: "Il triennio è stato positivo.Chiaro che rimane negli occhi dei tifosi il fatto di non aver vinto un trofeo che secondo me sarebbe stato meritato. Però parlando da addetto ai lavori i viola sono stati protagonisti, hanno avuto una crescita costante e c'è da tenerseli stretti questi anni invece che buttarli".

Sul rendimento di Milenkovic

"Milenkovic secondo me è un giocatore forte. È un difensore forte. Non sempre gli adattamenti tattici vanno a braccetto con le caratteristiche dei singoli. Milenkovic sicuramente ha sofferto il fatto di dover giocare alto con tanti metri alle spalle da coprire. Il calcio di Italiano non lo ha agevolato ma rimane un difensore su cui fare affidamento per il futuro".

Da ex compagno, cosa ne pensa di Zaniolo?

"Io credo che possa essere un'occasione per entrambi. La Fiorentina può prendere un ragazzo che è un talento. Io l'ho conosciuto a Chiavari che non era neanche maggiorenne, si vedeva che era forte anche fisicamente. A me fece impressione. Zaniolo può essere impiegato in più ruoli sperando che con le tante esperienza possa essere maturato. Anche per Zaniolo è un'occasione perché Firenze è una piazza importantissima con una grande storia. Dopo diversi anni in cui è sempre rimasto incompiuto potrebbe essere una soluzione importante".

Un ricordo di Zaniolo?

"Ricordo che dopo qualche allenamento dissi al mister che Zaniolo non poteva tornare in Primavera. Non aveva paura. Era già pronto per fare il salto nel professionismo. Ha sempre avuto impatti importati nelle squadre in cui è andato, poi il problema è stato non riuscire a mantenere le premesse. Deve capire come fare a mantenere le premesse alte e se capisce questo può fare tanto".

