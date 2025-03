RFV "Cataldi, l'antieroe: sia una delle basi della Fiorentina futura": il Caffè Nero Bollente

Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente" di Radio FirenzeViola, all'interno di "Buongiorno Firenze", Pietro Lazzerini ha parlato così del momento in casa Fiorentina e in particolare di un singolo, Danilo Cataldi: "Volevo celebrare un antieroe di questa squadra. Opera in silenzio, ma è un grande leader e quando c'è si sente e si vede. Parlo di Danilo Cataldi: la Fiorentina gioca meglio quando c'è.

Lui è arrivato in prestito con diritto di riscatto a 4 milioni e per me deve essere una delle basi del futuro della Fiorentina. Certo, è un giocatore esperto e non futuribile, ma è affidabile, che parla quando deve parlare, che in questo senso ricorda il Bonaventura di Vincenzo Italiano. Quindi viva Cataldi e speriamo che la Fiorentina voglia tenerlo anche per la prossima stagione".