CASTELLACCI A RFV, Sottil e Nico fuori due mesi

Enrico Castellacci, storico medico della nazionale italiana, ha dato la sua opinione sugli infortuni di Sottil e Gonzalez a Radio FirenzeViola, durante “Viola Amore Mio”. Comincia dall’analisi sulle condizioni del figlio d’arte classe ‘99: “Il ragazzo è arrivato all’intervento dopo aver tentato varie terapie conservative per non operarsi, ma evidentemente non si poteva fare altrimenti. È un intervento di routine, tutto dipende dalla sofferenza che ha avuto il nervo prima dell’intervento. Certamente prima di un paio di mesi non potrà allenarsi. Noi non possiamo sapere quanto ha sofferto, il recupero è direttamente proporzionale: come minimo ha un paio di mesi per rientrare. Poi dipende anche come reagisce il ragazzo. L'importante è che recuperi bene senza troppi problemi”.

C'è il rischio di ricaduta?

“Il disco che viene operato non può ripresentarsi. Piuttosto può avere la sfortuna che si presenti lo stesso problema da un'altra parte”.

Che ne pensa dell’infortunio di Gonzalez?

“Ci vogliono due mesi anche per lui. È una lesione miotendinea, è un punto estremamente delicato. Per una lesione di secondo grado si presumono due mesi di stop. Poi non è che io ho visitato il ragazzo, parlo a livello di conoscenza, commentando quello che traspare dai comunicati ufficiali”.