CASINI A RFV, Franchi? Non c'è trasparenza sui tempi

Su Radio FirenzeViola, in particolare a 'C'è Polemica', trasmissione in onda alle 9 dal lunedì al venerdì e condotta da Dario Baldi, tiene banco la questione stadio Franchi. A intervenire oggi è stato Francesco Casini, consigliere comunale e capogruppo di ItaliaViva , che, poche ore dopo aver pubblicato una nota in cui si interrogava sull'assenza di un cronoprogramma (qui i dettagli), ha commentato così ai nostri microfoni la situazione: "In questo momento il nuovo cronoprogramma aggiornato non è pervenuto. Se poi l'amministrazione lo abbia o no è un gran mistero. Noi promuoviamo da più di un mese una richiesta di chiarezza: al di là dell'affetto per la Fiorentina, qui si tratta di un'opera pubblica che costerà circa 300 milioni di euro (tutto compreso), è una delle opere più importanti nel passato recente di Firenze. E avere tutti i dettagli è essenziale

Ci sono questi passaggi poco chiari. Se sono stati chiariti e non vengono dati all'amministrazione comunale è comunque un aspetto grave, perché si tratta di trasparenza per un intervento importante. Ma vado oltre, la paura vera è che un'opera di questo tipo non sia gestita nei minimi dettagli. Spero che nei prossimi giorni possa girare una tabella Excel coi tempi. La domanda vera è capire come si congiungono i tempi richiesti con le fasi di lavorazione. Se manca tutto questo vuol dire che non manca solo la trasparenza ma anche che l'opera è stata pensata in maniera superficiale. In più non sappiamo dettagli ancor più importanti, ovvero se la Fiorentina dovrà lasciare il Franchi per qualche partite e magari trasferirsi a Empoli. Gestire tutto in questo modo non è l'ideale".

E sull'ipotesi di rivestire la curva Fiesole, settore in questo momento maggiormente interessato ai lavori, con un telone per nascondere i cantieri, Casini ha detto: "Sì, c'è anche questo problema, anche per la visibilità del pallone. Dall'informazione che ho, so che verranno posizionati nelle prossime settimane i lavori che serviranno per la nuova struttura. Questo può essere un avanzamento ma so anche che i lavori vanno a rilento. Anche qui, manca la tempistica ed è quindi difficile fare qualsiasi previsione. E per questo è difficile mantenere la scadenza del 2029, si rischia di andare oltre. Come sappiamo poi, le risorse per coprire tutto lo stadio mancano, in particolare mancano 100 milioni di euro".