CARDINI A RFV, Firenze culla dell'arte? Tutte balle

Franco Cardini, storico e saggista italiano, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola.it per parlare di ciò che è successo sugli spalti dello Stadio Artemio Franchi durante la sfida tra Fiorentina e Inter. Queste le sue parole: "Ho sempre osservato la città di Firenze. I fiorentini non sono buoni, è un risultato di una lotta durata secoli per cercare la superiorità. Noi italiani siamo diventati asociali, siamo insensibili di fronte ai diritti altrui. La nostra buona educazione sta pian piano scomparendo. Il detto 'Firenze culla dell'arte' serve solo per fare soldi e sono tutte balle. I fiorentini sono privi di cultura".

La Tribuna dovrebbe essere il settore dove ci sono persone di un certo livello. Cosa ne pensa?

"Questo era vero quando c'era maggiore sensibilità e maggiore educazione. Oggi i soldi li ha chi non ha nessuna sensibilità rispetto al mondo che li circonda".

Cosa dovrebbe fare la società?

"Togliere le tessere, squalificare il campo. Dovrebbe prendere provvedimenti anche economici, delle multe per esempio. Quando si andrà a toccare il portafoglio delle persone si potrà avere qualche risultato".

Su Commisso? Cosa ne pensa?

"Persona che ha capito poco con chi ha a che fare. A volte, con ingiustificate speranze, crede che il suo ruolo lo metta al sicuro da ogni tipo di critica".