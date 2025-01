CANNELLA A RFV, Kayode può essere una plusvalenza

FirenzeViola.it

Il dirigente sportivo Giuseppe Cannella è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si Compra". Queste le sue parole partendo dalla cessione di Kayode: "Difficile dare un giudizio ora, bisognerebbe capire la volontà del calciatore e i piani della società. Il mercato inglese attrae per tanti motivi e la scelta di un prestito con diritto di riscatto sia per dare linfa economica alla Fiorentina. Quando chiamano dalla Premier si fa fatica a dire di no. Questa soluzione può essere un buon guadagno per tutti".

Non si potevano fare valutazioni diverse in estate?

"Ad inizio estate Palladino non c'era, con il senno del poi non si va da nessuna parte. Evidentemente con l'arrivo del tecnico hanno fatto altre scelte. Si parte sempre dall'offerta che ricevi in quel momento, oggi con il passare del tempo si cerca di ripatrimonializzare un prodotto che stava andando un po' in decadimento, sperando in una valorizzazione che porterebbe una plusvalenza notevole".

