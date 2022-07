CAMPOLO A RFV, Gran futuro per i viola di Italiano

L'ex centrocampista della Fiorentina, Sergio Campolo, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare dei temi più attuali in casa Fiorentina: "La Fiorentina ha fatto un ottimo campionato l'anno scorso, anche con la gestione di Vlahovic, e magari ci aspettava qualcosa in meno. Poi il fatto che la società cerchi di mettere un po' da parte i procuratori è una gran cosa, a mio avviso. E vedo un club con idee ben precise, nonché destinato a crescere. Basti sentire i nomi di mercato, come Lo Celso, ma in ogni caso penso che la Fiorentina sarà tra le prime cinque/sei del campionato. I viola saranno protagonisti del prossimo campionato".

Alla squadra manca ancora qualcosa?

"Forse a centrocampo, più che altro per avere un completamento della rosa in grado di poter sostituire i titolari, poi ci sono i tanti giovani che la Fiorentina ha e che sono destinati a un ottimo futuro. Contro il Trento Sottil ha fatto una buonissima partita, i viola devono puntare molto su di lui. Credo che, soprattutto considerando la programmazione del club, la Fiorentina sia attesa da un futuro radioso".

Cosa pensa di Italiano?

"Intanto ha fatto la gavetta, cosa non scontata. Con lo Spezia ha dimostrato di essere un tecnico importante e mi stupisce perché è uno dei pochi che riesce a cambiare moduli in corsa senza rompere gli equilibri della squadra. Italiano ha un grande futuro e penso anche già tante richieste".