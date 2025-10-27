RFV Calamai: "Viola, bicchiere mezzo vuoto: finale senza logica. La società ora si muova"

Nel consueto appuntamento della mattinata di Radio FirenzeViola col Caffè Nero Bollente, Luca Calamai analizza così il 2-2 tra Fiorentina e Bologna: "Al termine di una partita folle e assurda come quella di ieri resta il dubbio su che cosa si può prendere di buono. Resta il dubbio sul bicchiere, se alla fine è mezzo pieno o mezzo vuoto, se i nervi e l'orgogliosa rimonta del finale bastano a giustificare il poco o nulla visto prima. Dal mio punto di vista il bicchiere è mezzo vuoto, perché il finale senza logica, testa o tattica, ma solo con l'orgoglio, non pareggia tutto quello che di brutto si è visto prima.

Di brutto e preoccupante c'è tanto. Ecco perché continuo a sperare che, al di là delle solite frasi di circostanza, finalmente la società prenda il comando della situazione e metta tutto in discussione, ma proprio tutto. Perché la paura di andare in Serie B oggi è reale".