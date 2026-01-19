Calamai: "Questa squadra ha cuore e valori tecnici: ora godiamoci anche le Coppe"

Nel consueto appuntamento della mattinata di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha commentato cosìi l momento della Fiorentina e la vittoria dei viola a Bologna: "La Fiorentina ha dimostrato di avere orgoglio, cuore e dei valori tecnici che tutti noi eravamo consapevoli che avesse ma che non era quasi mai riuscita a mettere in campo in tutto il girone d'andata. Siamo quasi fuori dal tunnel diciamolo, basta la normalità a questo gruppo per essere ben oltre il valore delle squadre che lottano per la salvezza. Penso che sia giusto non abbassare la guardia, ma anche dare un obiettivo a questo gruppo, perché la salvezza non è più così lontana.

Oltre a quella, c'è la possibilità di godersi la Coppa Italia e di immaginare un percorso in Conference. Dicevamo che era impossibile digerire la retrocessione nell'anno del centenario ed è così, proviamo a immaginare che nell'anno del centenario ci possa essere ancora la possibilità di una coppa da alzare, in onore di Commisso. Sognare non costa niente".