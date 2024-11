CALAMAI, Pongracic, è la tua occasione: coglila al volo

Nel suo consueto intervento mattutino su Radio FirenzeViola - nella rubrica "Caffè nero bollente" - il nostro editorialista Luca Calamai si è così espresso a proposito del ritorno in campo da titolare di Marin Pongracic, che dopo un lungo periodo vissuto da infortunato oggi tornerà in campo dal 1'. Ecco la sintesi del suo pensiero con il video con il suo intervento completo: "Abbiamo celebrato il mercato estivo viola con aggettivi bellissimi e tutti meritati ma se c'è un giocatore che ha ancora non ha reso per quelle che erano le aspettative e l'investimento fatto è stato Marin Pongracic, che ha avuto svariati problemi fisici ed è stato scordato come l'acqua fresca: ecco, la speranza è che Daniele Pradè abbia azzeccato anche lui e che stasera contro il Pafos si possa vedere il vero Pongracic.

Sarebbe importantissimo avere una vera alternativa tra i centrali".