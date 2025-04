RFV Calamai: "Per l'Europa il calendario in A aiuta ma col Celje sta ai titolari"

Nel consueto Caffè Nero Bollente in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è così espresso sul momento della Fiorentina: "Di solito invoco robusti turnover per le gare di Conference perché coltivavo sogni in campionato. Resto convinto che la Fiorentina possa avere ancora grandi possibilità in Serie A per il calendario, però inizio a credere che la Conference potrebbe essere la grande strada per vincere finalmente un trofeo dopo tanti anni e in più qualificarsi per la prossima Europa League.

Allora giovedì contro gli sloveni del Celje, modesti ma non arresi, bisognerebbe ridurre al minimo il turnover e blindare la qualificazione nella prima ora prima di dare riposo ai titolari. Per una volta sono per Kean e Gudmundsson titolari in Conference".