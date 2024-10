CALAMAI, Parisi-Biraghi. Riflessioni su chi cedere

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha espresso la sua opinione sulla possibile cessione di Fabiano Parisi a gennaio e sulle gerarchie sulla corsia di sinistra, con anche Biraghi che, quantomeno per il momento, ha perso la sua titolarità: "C'è un grande dibattito in questi giorni su Parisi e su quale potrebbe essere il suo futuro. Addirittura abbiamo scoperto che da una parte c'è tanta tifoseria viola che pensa che questo ragazzo non sia in grado di dare un valore importante alla Fiorentina, mentre dall'altra ci sono Milan e Roma, non due squadre qualsiasi, che sarebbero disposte a cavalcare questa scommessa acquistandolo a titolo definitivo. La cosa che mi sorprende è che un dibattito non altrettanto acceso sia stato aperto sul futuro di Biraghi. Tra pochi mesi sarà libero, ha un'età importante e non è più il titolare sulla fascia sinistra con l'arrivo di Gosens.

Allora io ribadisco che sul fronte Parisi-Biraghi serve una riflessione profonda. Occorre che l'allenatore e la dirigenza valutino con chiarezza quale di questi due giocatori può essere più utile nel presente e più utile nel futuro. In questo momento sinceramente, prima di pensare a dare via Parisi, forse penserei a dar via Biraghi".