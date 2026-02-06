Calamai: "Paratici è piaciuto: ora dia serenità a Vanoli e "elettrizzi" Kean"

Così Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, come sempre all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola: "Si può dire che Paratici è piaciuto e che il primo impatto è stato positivo. Ora cosa gli andiamo a chiedere come primo aspetto? Di dare serenità e forza a Vanoli. E, chissà, magari di convincere, aiutare, rasserenare, elettrizzare un Kean che per via dell’infortunio alla caviglia abbiamo un po’ perso.

Nella lotta per la salvezza una cosa è sicura: abbiamo un bisogno estremo dei gol di Kean. E mi auguro che Paratici in questi giorni trovi le parole giuste per restituirci il nostro vero bomber”.