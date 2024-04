CALAMAI, Nico, tocca a te: a Bergamo gioca da vero 10

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nel suo consueto spazio mattutino del "Caffè nero bollente", approfondimento della trasmissione Buongiorno Firenze, la voce di Radio FirenzeViola Luca Calamai si è così espresso a proposito della sfida di domani sera tra Atalanta e Fiorentina, in particolare nei riguardi di Nicolas Gonzalez e l'apporto che l'argentino sarà chiamato a dare alla causa viola: "In questo tipo di gare sono decisivi i colpi dei grandi giocatori. Come si suol dire, "quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare" e dunque per i viola deve entrare in campo Nico Gonzalez, l'unico vero grande giocatore della Fiorentina.

Un primo segnale è arrivato in Conference League ma ora servirà una prova da grande calciatore, da vero 10 della storia viola".