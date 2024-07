CALAMAI, Milenkovic ultimo regalo di Corvino: ora idee

FirenzeViola.it

Nel consueto spazio del "Caffè nero bollente" in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così sulla partenza ormai imminente di Nikola Milenkovic: "Mi torna alla mente un dirigente divisivo ma bravo, come Pantaleo Corvino. Non c'è dubbio che nel salutare Milenkovic prendiamo atto di come la gestione Commisso abbia costruito il suo percorso grazie al materiale umano individuato dal dirigente pugliese. Ringraziandolo, ora non abbiamo nient'altro del passato e quindi tocca agli uomini di Commisso dare un futuro alla Fiorentina: ambizioso, forte. Per farlo dovranno avere quelle intuizioni avute da Corvino".