RFV Calamai: "Kean leader. Gudmundsson, soldi ben spesi: coppia-gol top in A"

Nel Caffè Nero Bollente in diretta stamani su Radio Firenzeviola, Luca Calamai ha parlato dei due attaccanti della Fiorentina: "Sono sempre più stupito da quello che sta facendo Moise Kean, non solo per i gol e per come interpreta il ruolo, ma per come di partita in partita lo vedo sempre più leader e trascinatore. Oggi è diventato il capo banda, anche come ha accompagnato il giocatore greco all'uscita ci ha fatto capire chi è Kean. Così come abbiamo capito come sia stato giusto spendere tanto per Gudmundsson che ha qualità speciali: dopo il diluvio, con Kean e Gudmundsson la Fiorentina può avere una coppia gol tra le più forti del campionato".