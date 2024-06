CALAMAI, Jack e Castro da rinnovare. Icardi può funzionare

FirenzeViola.it

Nel consueto "Caffè nero bollente" in onda tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai ha inquadrato il momento della Fiorentina cercando di soffermarsi sul mercato affermando: "Le operazioni che vanno fatte sono quelle di rinnovo dei giocatori che hanno il contratto in scadenza, per cui, analizzando i contratti di Bonaventura e Castrovilli, a differenza di quello sacrificabile di Duncan, li rinnoverei. La parola "qualità" unita al concetto di ambizione mi sembra funzioni a meraviglia. La vera sfida è trovare un centravanti. Credo che Icardi possa funzionare, se però lo inseriamo in un progetto ambizioso.

Sarebbe ridicolo investire tutto il budget per un giocatore senza un contesto, e inoltre è un giocatore un po' consumato a livello d'immagine. Poi ascolteremo Palladino; anche lui ci dirà chi vorrà con sé nel progetto tecnico. La Fiorentina del futuro potrà ambire a tanto se arrivano due figure importanti per il ruolo di regista e il centravanti. Allora, veramente, ciò promesso troverà risposta sul campo".