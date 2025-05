Calamai: "Col Bologna attacco in emergenza: Mandragora giochi più vicino alla porta"

Nel consueto appuntamento mattutino di Radio FirenzeViola col "Caffè nero bollente", nel corso di "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha proiettato lo sguardo all'imminente match tra Fiorentina e Bologna, in cui Raffaele Palladino si troverà di fronte a una vera e propria emergenza in attacco. Kean e Gudmundsson in forte dubbio, Zaniolo e Beltran squalificati. Così, ecco che l'uomo in più per far male ai rossoblu potrebbe essere Rolando Mandragora: "L'emergenza grandissima Palladino ce l'ha in attacco.

Oggi in conferenza ci farà sapere delle condizioni di Kean e Gudmundsson, ma bisognerà inventarsi qualcosa davanti. Una soluzione potrebbe essere Colpani, ma in questo momento l'attaccante più pericoloso dei viola è Mandragora. Anche a Venezia ha segnato da centravanti, ha questa capacità di inserirsi con i tempi giusti: per cui o da falso nueve o da trequartista, domenica va tenuto il più vicino possibile alla porta del Bologna".