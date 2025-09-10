Calamai: "Chi al posto di Gud? Piccoli può fare il Retegui di Kean"

Calamai: "Chi al posto di Gud? Piccoli può fare il Retegui di Kean"FirenzeViola.it
Oggi alle 10:26Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Nel consueto appuntamento del mattino col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così dei temi caldi di casa Fiorentina: "Chi giocherà con Moise Kean sabato col Napoli? Non voglio dire che è una scelta forzata, ma quasi. Gudmundsson non sarà al 100%, Dzeko ha giocato con la Nazionale Bosniaca e può essere un'opzione a partita in corso, una carta importante da giocarsi a partita in corso.

Con negli occhi la coppia Retegui-Kean, trascinante in azzurro, credo sia giusto puntare su un duo simile, la coppia Kean-Piccoli, che deve dimostrare di poter recitare un ruolo simile con la maglia viola e perché no, cominciare a proporsi piano piano come futura coppia della Nazionale Italiana".

Fiorentina, il CNB di Luca Calamai: "Chi al posto di Gud? Piccoli sia il Retegui di Kean"