Calamai: "Chi al posto di Gud? Piccoli può fare il Retegui di Kean"

Nel consueto appuntamento del mattino col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così dei temi caldi di casa Fiorentina: "Chi giocherà con Moise Kean sabato col Napoli? Non voglio dire che è una scelta forzata, ma quasi. Gudmundsson non sarà al 100%, Dzeko ha giocato con la Nazionale Bosniaca e può essere un'opzione a partita in corso, una carta importante da giocarsi a partita in corso.

Con negli occhi la coppia Retegui-Kean, trascinante in azzurro, credo sia giusto puntare su un duo simile, la coppia Kean-Piccoli, che deve dimostrare di poter recitare un ruolo simile con la maglia viola e perché no, cominciare a proporsi piano piano come futura coppia della Nazionale Italiana".