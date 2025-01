CALAMAI, Che bella notizia il rientro di Commisso a Firenze

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino di Radio FirenzeViola, nel "Caffè nero bollente", il nostro opinionista Luca Calamai ha parlato del ritorno a Firenze di Rocco Commisso, atteso a giorni in città: "Sarebbe fantastico se il presidente riuscisse ad essere già domenica sera sugli spalti dell'Olimpico. Comunque, non potrebbe esserci migliore di tornare in città.

In questo momento di difficoltà tecnica, avere accanto al mondo Fiorentina il condottiero, il padrone appassionato, sarebbe fondamentale. Speriamo arrivi presto, serve una grande Fiorentina e per far ciò servono novità sullo stadio, una squadra che riparte, una società che torni ad essere equilibrata e proiettata: serve il proprietario".