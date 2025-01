REP. FI, Commisso a Firenze a giorni: per Franchi e futuro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rocco Commisso è atteso nei prossimi giorni a Firenze. È ciò che emerge dalle pagine di oggi de la Repubblica (ed. Firenze), dove si precisa che . l’obiettivo del presidente della Fiorentina è quello di stare vicino alla squadra e programmare insieme alla dirigenza le prossime mosse: dagli obiettivi sportivi a quelli infrastrutturali col capitolo stadio in testa.

Mentre proiettandosi alla sfida con la Lazio, il quotidiano locale scrive che Raffaele Palladino ha deciso di far gruppo in settimana portando a cena fuori la squadra, nell'intento di compattare ancor di più lo spogliatoio in questo momento difficile. Un’idea, quella del tecnico, che è piaciuta molto anche alla società nell’ottica di compattarsi e di trovare una via d’uscita insieme per il bene di tutti - si legge -.