RFV Calamai: "Bivio della stagione per la Fiorentina. De Gea un fuoriclasse decisivo"

Nel consueto appuntamento del mattino col Caffè Nero Bollente, su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato così della partita di stasera, Fiorentina-Panathinaikos, gara valevole per gli ottavi di Conference League: "Ieri Palladino, a precisa domanda sul portiere, non ha risposto. Penso che non ci sia nessuno al mondo, nemmeno sulla luna, che ha dubbi sul fatto che alla fine giocherà David De Gea. Sarebbe incredibile ripetere l'errore della gara d'andata. Terracciano è vittima della situazione, non è colpevole. Terracciano è un ottimo portiere, credo che non avrà problemi a trovare una porta di un certo livello, perché è un ragazzo affidabile.

Però stasera è una partita decisiva, un bivio. E quando il gioco si fa duro devono scendere in campo i fuoriclasse. Terracciano è un ottimo portiere, De Gea è un fuoriclasse. Speriamo che lo spagnolo non tocchi palla, ma comunque sarà un protagonista. Questa Fiorentina per andare avanti in Europa ha bisogno delle sue stelle".