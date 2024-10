CALAMAI, A San Gallo lancerei Quarta nel ruolo di play

FirenzeViola.it

Come ogni mattina, su Radio FirenzeViola, spazio a Luca Calamai, che nel suo consueto appuntamento col 'Caffè Nero Bollente' ha lanciato una provocazione in vista della sfida di Conference di giovedì: "Voglio parlare di Lucas Martinez Quarta, ma non in chiave mercato. Penso che difficilmente verrà ceduto a gennaio, anche se andranno fatte delle valutazioni. Mi concentro alla gara di giovedì col San Gallo: fosse per me gli undici titolari di domenica prossima con la Roma non giocherebbero, alcuni dovrebbero rimanere anche a Firenze. Poi, è evidente che, con l'infortunio di Mandragora e lo spostamento di Bove a esterno, la Fiorentina è corta in mezzo.

E quindi, immaginando titolare Richardson in Sivzzera, volendo far riposare Adli, Cataldi e Bove, proverei a utilizzare Quarta a centrocampo. Piazzato lì, da play davanti alla difesa, come alcuni difensori hanno fatto. Questo potrebbe essere un modo anche per rilanciarlo".