C.PIN A RFV, Soluzione stadio è Empoli, ok la sosta

Celeste Pin a Palla al Centro

L'ex viola Celeste Pin, oggi dirigente sportivo, è intervenuto durante "Palla al centro" su Radio Firenzeviola. L'ex calciatore viola ha ripercorso con noi il passato in viola, soffermandosi sulle trasferte a Perugia: "E' stato un anno duro perché eravamo sempre in viaggio e lo abbiamo pagato soprattutto in campionato. Il dispendio di energie è stato elevato".

Cosa ne pensi della vicenda stadio? "L'opzione migliore è sicuramente Empoli. Complicarsi la vita non ha senso, spero vivamente che si riesca a trovare una soluzione per la Fiorentina nel breve tempo possibile. Lo stadio c'è e in una situazione d'emergenza come questa, è giusto che i viola giochino lì".

Sulla sosta: "Sono convinto che la sosta serva a questa squadra che sta lottando su tre fronti. Queste due settimane di stacco sono un toccasana per la squadra di Italiano, per fare una bella prestazione a Milano e per continuare questa striscia di vittorie consecutive".