RFV Bressan: "Kean in campo col Celje: bastano 45'. E poi spazio a Terracciano"

Mauro Bressan, ex calciatore viola è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si compra" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina, alla luce del pareggio di San Siro contro il Milan e a pochi giorni dall'andata dei quarti di Conference League contro il Celje: "Sicuramente Palladino saprà bene come dosare le forze: mi aspetto dunque qualche cambio nelle formazione di partenza rispetto a quella di San Siro. Partite come quella di giovedì deve dare la consapevolezza alla Fiorentina di poter lottare con continuità su tutti gli obiettivi. La Viola di ora, rispetto a quella di qualche mese fa, è molto più propositiva: attacca anche a costo di rischiare di prendere qualche gol in più e questo a me piace perché ne beneficia lo spettacolo".

Lei farebbe partire titolare Kean o gli concederebbe un turno di riposo?

"E' una valutazione che deve fare Palladino: dall'esterno, posso dire che io lo farei giocare. Se un giocatore sta bene, è in fiducia e segna deve giocare. Se proprio non chiede lui di riposare, per me gioca. Poi ripeto, è lo staff che deve prendere la decisione finale. Magari non serve che giochi 90', ma solo 45' o un'ora".

Che impressione le ha fatto la Fiorentina sabato a San Siro?

"Per come si era messa la gara, i viola hanno perso due punti. Ma da tifoso sono più contento della prestazione che per i punti fatti: volevo vedere una Fiorentina gagliarda, con personalità e coraggio e questo è avvenuto. Certo, alcune situazioni potevano essere gestite meglio ma a mio avviso sono più gli aspetti positivi che quelli negativi".

Chi si aspetta in porta giovedì tra De Gea e Terracciano?

"Io farei giocare Terracciano: è vero, ha fatto degli errori ma penso che adesso possa essere il suo momento. Anche per concedere un turno di riposo a De Gea".