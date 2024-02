BRESSAN A RFV, Per Ikoné la questione è mentale

Ascolta l'audio

Mauro Bressan a Radio FirenzeViola

L'ex viola Mauro Bressan ha detto la sua sulla Fiorentina a Radio Firenzeviola, durante "Viola amore mio", partendo da un giudizio su Ikoné: "Diciamo che mi auguro che il vero Ikoné scenda in campo sempre come domenica scorsa: non si era mai visto una prestazione così e significa che le qualità le ha. Secondo me è un elemento molto importante per come gioca Italiano, solo che Ikoné quest'anno pochissime volte ha fatto vedere quanto vale. Spero che ora lo dimostri con più continuità. Il coraggio di Italiano è evidente e si è visto anche col Frosinone che aveva dato fastidio a tante squadre, io non ci credo a chi dice che la partita era semplice. La Fiorentina gioca in maniera molto offensiva. Ma per Ikoné è evidente che la questione sia solo mentale, tutto parte da lì. Puntare l'uomo con piccoli passi e saltarlo deve essere la base, poi magari penserà a fare gol e assist. Se Italiano però insiste allora può diventare importantissimo. Mi auguro che si renda conto di quanto è forte".

Un giudizio sul momento di Kayode?

"Un calo di forma ci sta anche perché Faraoni garantisce sempre prestazioni ad alto livello. Per il Bologna Italiano avrà fatto le sue valutazioni in base ai tre impegni in una settimana, ma se sta bene non penso che ci siano pochi dubbi sul confermare la stessa formazione vista contro il Frosinone".

