BRESSAN A RFV, Nico a destra top. Su Brekalo...

FirenzeViola.it

© foto di Lorenzo Marucci

Ascolta l'audio

Mauro Bressan a Radio Firenze Viola

L'ex giocatore viola Mauro Bressan è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Palla al centro" per parlare di Fiorentina e soprattutto del suo gol in rovesciata contro il Barcellona di cui oggi corre il ventiquattresimo anniversario: "Il 2 novembre ormai è una celebrazione del mio gol in rovesciata. All'inizio l'ho riguardato tantissime volte, ora lo riguardo ogni volta che un tifoso o un amico mi manda il video. Chi può emularmi domenica? Lo scorso anno avrei detto Saponara come gesto tecnico ma quest'anno tutti possono creare i presupposti per vincere questa partita. Io sono sempre molto fiducioso perché quando una squadra gioca bene a calcio i risultati arrivano".

Nico deve tornare a giocare a destra? Cosa ne pensa?

"I giocatori estrosi che rientrano bene come lui giocando a piede invertito possono creare continuamente problemi. Penso che debba tornare a giocare a destra, a piede invertito. I giocatori in campo devono adattarsi a fare tutto, poi è vero che alcuni giocatori soprattutto offensivi si esprimono in maniera più fantasiosa in alcune zone rispetto ad altre. Penso comunque che Italiano stia cercando di mettere tutti nelle condizioni migliori fermo restando l'esigenza di equilibrio della squadra".

Chi è il giocatore giusto a sinistra per completare il reparto? Brekalo cosa ne pensa?

"Deve valutare Italiano in base alle condizioni sia fisiche che dell'avversario. Sono tutti ottimi giocatori, anche se nessuno è al livello di Nico Gonzalez. Da Brekalo mi aspetto di più, cerca sempre la giocata semplice. Mi aspetterei una giocata più incisiva e di qualità perché secondo me le qualità ce l'ha".

Un suo ricordo di Fiorentina-Juventus?

"Mi ricordo di partite tese e molto sentite. A Torino mi ricordo una gran bella partita da parte nostra con doppietta di Chiesa quando in panchina c'era Terim".