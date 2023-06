BRAGLIA A RFV, Più coraggio: Vicario meglio di Onana

FirenzeViola.it

Simone Braglia a Radio Firenze Viola

Queste alcune dichiarazioni rilasciate dall'ex portiere Simone Braglia a Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", sul tema degli estremi difensori più giovani: "Anche Maignan appena arrivato fu oggetto di dubbi, oggi in Italia bisogna avere il coraggio di far partire i giovani prospetti. Come Vicario all'Inter, che per me varrà il doppio di Onana. I portieri italiani stanno tornando in auge come erano ai miei tempi, mi auguro che le nuove metodologie non li limitino, come quella dell'essere bravi coi piedi. Il portiere deve parare, poi chiaramente serve anche dimestichezza coi piedi".