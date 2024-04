BORTOLAZZI A RFV, Addio Italiano incide sui risultati

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Mario Bortolazzi a Radio FirenzeViola

L'ex calciatore viola, ora nello staff di Roberto Donadoni, Mario Bortolazzi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si Compra" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole riguardo all'ultimo complicato periodo della formazione gigliata: "Difficile capire da lontano la situazione. Però quando circolano voci sul fatto che un allenatore possa andare via i giocatori inconsapevolmente qualcosa lasciano in campo. La Fiorentina però è in vantaggio nella semifinale di Coppa Italia ed è ai quarti di Conference League. In campionato è un po' più indietro ma ha una gara da recuperare e con un successo potrebbe tornare sui livelli degli scorsi anni. Ancora non è tutto da buttare. Le voci sull'addio di Italiano però posso incidere sul rendimento".

Le difficoltà degli attaccanti sono legate al modo di giocare di Italiano?

"Penso che le caratteristiche degli attaccanti della Fiorentina non siano da bomber vero. Vlahovic aveva queste caratteristiche ed è stato l'ultimo a fare bene in zona gol. Belotti si sacrifica ma sotto porta sta facendo fatica, Beltran è un rifinitore, non una punta vera e Nzola ha fatto bene a La Spezia ma non è un bomber. Anche gli esterni quest'anno non hanno rispettato le aspettative in zona gol. Bonaventura poi ha avuto un calo dopo un buon inizio. Insomma alla Fiorentina sono mancati i gol da tutto il reparto offensivo".

Quali sono le difficoltà ad arrivare in uno spogliatoio che ha vissuto un lungo ciclo?

"Ogni allenatore ha le proprie idee e subentrare ad un tecnico che per tre anni ha impostato la squadra in un certo modo non è facile. Ci sono difficoltà nel far entrare le proprie idee, che sono nuove, nella mente dei calciatori. Questa è la difficoltà maggiore. Abbiamo visto in passato le difficoltà di tanti allenatori subentranti".

PER L'INTERVISTA COMPLETA ASCOLTA IL PODCAST