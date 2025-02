RFV Bonfrisco non ha dubbi: "Il protocollo va cambiato: qualcuno svegli l'IFAB"

L'ex arbitro Angelo Bonfrisco ha parlato così a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio', per commentare le decisioni emerse da Inter-Fiorentina: "Ormai sono successe cose dove il protocollo veramente ha reso la situazione paradossale: avere la possibilità di dare un giudizio oggettivo che per questioni di protocollo non si possono cambiare. Mi riferisco alla doppia ammonizione di Tomori contro l'Empoli e alla palla fuori che ha portato al gol dell'Inter. Basterebbe poco: sono sette anni in cui non abbiamo modificato niente nel VAR. Quando si inserisce una nuova tecnologia almeno una volta all'anno bisognerebbe segnarsi delle cose e poi fare delle modifiche anche perché è normale che alcune cose si vedano solo provandole. Tutte le medicine hanno controindicazioni, basta modificarle.

La doppia ammonizione è un fatto che può modificare una partita e allora dico: inseriamola nel protocollo. Lo stesso per il pallone che esce dalla linea del campo perché tutto ciò che succede dopo non è valido. Se un arbitro non lo vede e lo stesso l'assistente, chi se non il VAR può vederlo? Bastano due secondi per evitare una ripresa di gioco da cui spesso e volentieri può nascere un gol o un rigore. È bruttissimo vedere cose del genere per errori che dal campo possono accadere, però diventa un episodio fondamentale. Mettiamo le mani al protocollo e diamo una sveglia all'IFAB, non ci vuole molto".

