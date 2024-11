BIANCHINI (FDI) A RFV, Troviamo una casa al Museo Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sandra Bianchini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, è intervenuta oggi a Radio Firenzeviola, durante "C'è Polemica", lanciando un appello: "Ho presentato un'interrogazione in consiglio regionale perché la storia del Museo Fiorentina che non ha una sede va avanti da molti anni e mi pare assurdo perché ha un valore per tutti i fiorentini e non. Fa parte della storia di Firenze quindi bisogna trovare una location non temporanea".

C'è la speranza che l'interrogazione vada a buon fine?

"Potrebbe stare in centro e questo faciliterebbe l'ingresso anche dei turisti, però dobbiamo pensare anche all'ipotesi stadio che se fosse stato fatto fare a Commisso avrebbe trovato uno spazio. Io chiedo un'interrogazione e quindi al presidente Giani di trovare un immobile idoneo. Stiamo ancora aspettando risposte".

