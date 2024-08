BETTI A RFV, De Gea in forma in due o tre partite

FirenzeViola.it

Emiliano Betti, ex portiere ora allenatore, ha parlato nel corso di "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola ripartendo dalla probabile titolarità di De Gea contro l'Akademia Puskas: "L'ho visto in video, è un calciatore longilineo che non è in sovrappeso e si è tenuto in forma. È arrivato da poco, non avrà problemi di lingua visto che lo spagnolo è molto simile all'italiano e quindi potrà comunicare. A livello motivazionale, vista la scelta che ha fatto, sa che Firenze è una piazza che rispecchia il calcio italiano per passione e affezione. Un conto è ripartire da una realtà come il Chievo, con tutto il rispetto, e un'altra cosa è Firenze. È una città che ti spinge e che ti fa sentire protagonista. Per un ragazzo che viene da un ambiente come quello del Manchester United, arrivando in una città come Firenze, anche a livello ambientale, sarà più facile prendere confidenza con il ruolo e la piazza".

Di quanto avrà bisogno per recuperare la forma?

"Si tratta di un giocatore di altissimo livello, stiamo parlando di una sorta di icona per il Manchester United oltre che protagonista anche con la maglia della Spagna. Io sono dell'idea che quando un giocatore si tiene in forma e ha le giuste motivazioni, la condizione la può trovare in due o tre partite anche dopo un anno di inattività. Un giocatore con la sua esperienza e col suo fisico, a 33 anni, ha ancora 4-5 anni di attività ad alti livelli".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale.