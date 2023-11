BERTONI A RFV, Beltran simile a J. Alvarez: ecco perché

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Daniel Bertoni a Radio Firenze Viola

A tre giorni da Fiorentina-Juventus, un grande ex viola come Daniel Bertoni è intervenuto su Radio FirenzeViola durante Viola Amore Mio. Questo un estratto su Beltran e il paragone fatto da Italiano con Ciccio Baiano: "Se parliamo di qualità può essere. Ciccio Baiano però era abituato al calcio italiano. Ha giocato con me nel Napoli e il calcio era molto difficile. Beltran ha delle cose di Julian Alvarez: si muove bene su tutto il fronte d'attacco. Julian gioca di mezza punta e segna. Anche Beltran nel River Plate giocava molto anche fuori dell'area, proprio come Alvarez".

Su Martinez Quarta: "Ha giocato nel settore giovanile del River a centrocampo. Quando deve partire adesso va, è cresciuto molto sotto questo aspetto. E' un calciatore molto importante sulla Fiorentina oggi".

Per l'intervista integrale ascolta il Podcast!