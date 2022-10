BERTONI A RFV, Attacco viola, manca quantità

A Radio FirenzeViola, durante il programma "Viola amore mio", è intervenuto Daniel Bertoni, storico bomber argentino della Fiorentina: "L'attacco viola ha qualità ma non quantità, non riesce a fare gol. Questo problema si può risolvere a gennaio, dando qualcuno in prestito e prendendo qualcun altro. A Lecce Jovic si è infortunato. Queste partite vanno vinte se si vuole aspirare alla Champions".

La Fiorentina ha collezionato solo 10 punti in 10 gare...

"È andato via Torreira, che dava equilibrio. Era un giocatore che rendeva molto bene e che ha portato in dote anche 5 gol. Barak ha classe e pure Mandragora. I viola però avevano bisogno di un regista e di un centravanti".

In Argentina ci sono giovani che possono fare al caso della Fiorentina?

"Si ci sono, ma deve cercarli il Ds. Io consigliai Quarta che ora sta giocando bene, speriamo possa fare bene anche al Mondiale".

Come sta vedendo Nico Gonzalez?

"Ho visto le ultime 2 partite. Lui è molto veloce e ha un buon dribbling, ma non è però un goleador. Deve continuare così per arrivare al Mondiale rodato".

Cosa si aspetta qui in avanti dal campionato?

"La viola può risalire, non sarà magari un'Europa League ma può essere ancora Conference. Ho fiducia nella squadra, nella partita contro la Lazio è arrivata molte volte davanti alla porta ma non ha segnato, ci vuole anche fortuna".

Come si possono ricavare gol da Cabral e Jovic?

"Prima di tutto si nasce attaccanti, poi il giocatore può imparare. È difficile però. Il Real Madrid voleva mandare via Jovic perché hanno giocatori di qualità. Cabral non lo conoscevo, ma vedendo le partite mi sembra uno da area di rigore . Con lui in campo devi fare molti cross".

La Conference può essere un obiettivo reale?

"Ora come ora si, per come si è messa la classifica. La Fiorentina deve però fare un buon campionato. è importante anche la Coppa Italia che ti permette di andare in Europa. Per fare bene devi avere però una panchina lunga e quella Fiorentina non ha la stessa qualità dei titolari".

Sabato sera arriva l'Inter. Sarà una partita complicata...

"Sono tutte complicate. Speriamo che la Fiorentina possa dimostrare le sue qualità. Può essre una partita decisiva per la clasifica, il riulttao sarebbe importante per tutti".

Nell'Inter è tornato al gol Lautaro...

"Lui arriva molto al gol. L'Inter ha anche però dei centrocampisti che segnano molto. Lautaro è un gran goleador, speriamo che arrivi bene al Mondiale".