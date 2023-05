BERTI A RFV, C. Italia? L'Inter penserà alla Champions

FirenzeViola.it

L'ex portiere ed ora dirigente Giancluca Berti ha parlato dell'attualità viola a "Palla al centro" su Radio Firenzeviola: "Cerofolini ormai è da tanto che c'è. Tanti si aspettavano una carriera diversa: si è fatto male al ginocchio nel momento migliore della carriera. Io quando ero alla Carrarese lo chiamai, avevamo già un accordo, poi andò in Serie B, ma io gli dissi che erano meglio 30 partite in C piuttosto che 4/5 in B. Ha giocato poco per avere 24 anni e poi gli manca l'esperienza: il palo preso dall'Udinese è per questo motivo. Va bene allenarsi ma il portiere ha bisogno di giocare anche per prendere le misure ed essere sicuro. Cerofolini ha fatto l'esordio in Serie A dopo 84 partite a 24 anni. Io gli consiglierei di cambiare squadra per giocare di più, anche solo per misurarsi e vedere in che categoria è più adatto. Ovvio che quando si è infortunato è stato sfortunato".

Il bilancio sul portiere va fatto a fine stagione oppure si può fare anche prima?

"Il bilancio si fa sempre alla fine, ma se uno parte con un'idea la prosegue solitamente. Terracciano è sempre partito dietro, è stato un ottimo secondo ma ha dimostrato quest'anno di essere continuo. Certo non è Maignan, però ha dimostrato una grande tranquillità e ha fatto un grande campionato. Se la Fiorentina vuole alzare il livello deve andare a pescare un portiere giovane all'altezza. Prima di prendere Gollini io mi andavo a prendere Carnesecchi, l'Atalanta ha il portiere per il futuro adesso. Oggi alla Fiorentina non tocca nulla sia perché è tardi, sia perché la Viola fa la Conference, che non è molto appetibile per i calciatori".

L’Inter ora è in un gran momento. Come si fa a batterla?

"Dobbiamo sperare che loro hanno la testa alla finale di Champions. L’Inter è la squadra più forte del campionato, anche più dl Napoli. I giocatori però il campanellino della Champions lo hanno sempre in testa. Secondo me la Fiorentina sarà al 100%, poi in una partita secca può succedere di tutto. La testa sarà fondamentale. Ce la giochiamo alla grande, nonostante loro siano nettamente superiori. Mi auguro che avranno la testa alla finale di Champions".

Sulla partita di domani, la Fiorentina ha la possibilità di ribaltarla? "Noi secondo me a Firenze abbiamo sottovalutato il Basilea, siamo andati in vantaggio e poi è stata gestita male. Se la Fiorentina va con la testa giusta e la voglia di andargli ad aggredire alti, secondo me la ribaltiamo".