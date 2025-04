RFV Beppe Cannella su Comuzzo: "Se il Napoli in estate offre le stesse cifre lo venderei"

Il dirigente sportivo Giuseppe Cannella è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si Compra" per analizzare l'attualità di casa gigliata. Queste le sue parole a partire dai prestiti da confermare, in particolare su Zaniolo e Colpani: "Zaniolo e Colpani bisogna vedere le condizioni del prestito e gli ingaggi. Oggi i contratti sono molto dettagliati. L'allenatore ha già fatto le proprie valutazioni, sono dei giocatori importanti ma bisogna vedere la loro funzionalità nelle idee di Palladino".

L'approdo ad una coppa come l'Europa League o la Champions League cambierebbe le decisioni della Fiorentina sui riscatti

"Quando si fanno le valutazioni tra staff tecnico e di mercato si valutano le prospettive. L'allenatore da la sua valutazione e si valuta il futuro in base alle prospettive della società e agli obiettivi, anche economici, da raggiungere. E' tutto stabilito, non si arriva all'ultimo giorno. Poi si valutano le opzioni diverse, ogni società ha varie scelte dettate dai vari obiettivi".

Chi deve confermare per forza la Fiorentina? Penso a Fagioli

"Quando vai a prendere questi giocatori con il prestito ti tuteli con riscatti e controriscatti. Fagioli dopo la disavventura personale si sta riproponendo con le sue grandi qualità. E' un giocatore di valore. Se lo controriscattano porti valore economico".

Riaccoglierebbe volentieri Kayode a Firenze? Come valuta nella sua carriera il ritorno in viola?

"Quando si parla di queste situazioni bisogna vedere le condizioni del prestito. Se gli inglesi non lo riscattano allora il giocatore si sentirà un po' moralmente sconfitto. Quindi la Fiorentina dovrà lavorare sulla testa ma è giovane e riuscirà a reagire. Poi è giovane e non è facile, come vediamo in Italia, ambientarsi subito in un nuovo campionato".

Che forza avrà la Fiorentina in estate per tenere Comuzzo?

"Comuzzo è un giocatore di grande prospettiva. E' cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. E' un tesoretto per la società che si è tutelata con un contratto lungo. Secondo me se arriva il Napoli e ti dà una plusvalenza del genere vendi e pentiti. Anche perché è un giocatore che è al primo impatto e non sai mai come va a finire".

