BANCHELLI A RFV, Ad Atene punterei su Belotti. Italiano...

FirenzeViola.it

© foto di Lorenzo Marucci

L'ex attaccante della Fiorentina Giacomo Banchelli è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire da chi schierare in avanti nella finale di Atene tra Nzola e Belotti: "Per la sua esperienza punterei su Belotti. Ha giocato più partite in nazionale e credo che sia più abituato a giocare gare così importanti. Poi all'occorrenza può essere inserito anche Nzola".

Chi la convince di più tra i giocatori offensivi?

"Nico direi che è un giocatore affidabile. Poi a sinistra Kouame me davanti o Belotti o Nzola. Anche perché l'altra scelta è Ikonè perché Sottil si è infortunato".

Sugli insegnamenti di Ranieri

"Dal punto di vista tecnico si può sempre migliorare. Anche io sono migliorato molto dal punto di vista tecnico rimanendo a fare esercizi con ilo mister. Con Ranieri ero giovane ma rimanevo insieme a lui e al suo vice ad allenarmi su dove ero meno bravo. Eravamo un bel gruppo di giovani".

Se questa Fiorentina chiude il triennio di Italiano con un trofeo ha fatto il massimo?

"Noi italiani siamo tutti allenatori. Ad Italiano auguro di vincere per chiudere questo triennio con un trofeo. Con questa rosa penso abbia fatto dei miracoli. Nico è il capocannoniere della Fiorentina e ha saltato molte partite, ha perso spesso Arthur per la pubalgia. Io credo che meglio di così Italiano non potesse fare".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA