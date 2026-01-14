RFV Balbo sicuro: "La Viola si salverà, bravo Vanoli. Gud, adesso basta pause"

L’ex attaccante, tra le altre, di Roma, Parma e Fiorentina Abel Balbo è intervenuto questa sera a Radio FirenzeViola, nel corso della puntata odierna di “Colpi d’ala”, e ha dato il suo punto di vista sul momento della squadra viola, a partire da Kean: “Penso che Moise porterà la Fiorentina alla salvezza. Lo scorso anno ha fatto un campionato strepitoso mentre ultimamente ha fatto fatica. Ma lo vedo in ripresa, sarà importante in questa fase finale della stagione per la Fiorentina”.

Ha visto di recente una Fiorentina in ripresa?

“Abbiamo visto una squadra ben messa in campo, il mio amico Vanoli è un bravissimo allenatore e ha saputo dare una buona impostazione alla squadra. Credo che i viola presto inizieranno una cavalcata positiva e si salveranno. La rosa ha molta qualità, deve superare una fase psicologica non buona ma ce la farà”.

Che idea si è fatto del momento di Gudmundsson?

“È un giocatore di grande valore, che sa fare la differenza. Ma ha bisogno di continuità: alcune volte sparisce dal campo e non va bene. Però di certo è un elemento con grande qualità”.

È soppresso dal fatto che la Fiorentina non abbia argentini in rosa?

“È molto strano in effetti: gli argentini sono sempre giocatori affidabili, fanno sempre gruppo e danno una mano in situazioni difficili”.

Qual è il suo ricordo migliore in maglia viola?

“La rete al Manchester United in Champions League. Ma anche un mio gol a Parma quando vincemmo 4-0. Avevamo una squadra molto forte”.