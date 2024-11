ASCARI A RFV, Vice Kean? Consiglio Calvert-Lewin

FirenzeViola.it

Il procuratore Eugenio Ascari ha parlato a Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", del momento attuale della Fiorentina: "E' una macchina che va a mille, non dovrebbe aver bisogno di ritocchi. Tuttavia l'assenza di vice Kean è piuttosto evidente, forse è l'unica urgenza. Poi, forse, può essere potenziato il settore dei difensori".

Chi prenderebbe come vice Kean?

"Sceglierei una via di mezzo, ripeterei le operazioni Bove, Cataldi, Adli. E cioè di chi non è soddisfatto della propria posizione e vuole rilanciarsi. Djuric non ha mai segnato più di sette gol in Serie A, quindi non mi convince. Io prenderei il ventisettenne dell'Everton Calvert-Lewin, giocatore di grande valore. Si potrebbe fare in prestito con diritto oppure obbligo di riscatto ".

Lo step psicologico è l'ultimo che Kean deve fare?

"Certo, un giocatore di livello deve superare queste difficoltà. Non dovrebbe soffrire l'eventualità che gli venga messo alle spalle un concorrente".

